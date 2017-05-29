Вице-спикер Рады призвала ввести миротворцев в Донбасс

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости. Вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко считает, что без ввода миротворческой миссии в Донбасс будет трудно достичь демилитаризации региона.

"Без введения миротворческой миссии на оккупированных территориях будет трудно достичь там как демилитаризации, так и деоккупации. Поэтому мы стоим на позициях, что нужно, чтобы было принято положительное решение относительно миротворческой миссии в Донбассе", — цитирует Геращенко агентство УНИАН в понедельник. По ее словам, принятие такого решения якобы блокирует Россия.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении в Донбассе миротворческой миссии ООН.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что минские соглашения по урегулированию украинского конфликта не содержат положения о вводе миротворцев ООН в Донбасс. Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявлял, что не полностью уверен в эффективности миротворческой миссии ООН в Донбассе для разрешения конфликта.