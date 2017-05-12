В МИД Украины опровергли информацию о лоббировании встречи с Трампом

Президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017

Президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинская сторона не платила за организацию встречи с президентом США Дональдом Трампом и не использовала для лоббистов.

Ранее депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии Андрей Артеменко, предложивший "план" снятия санкций с РФ, заявил, что Киев заплатил 400 тысяч долларов американской лоббистской фирме за встречу украинской делегации с высшим руководством США.

"Я по определению, и это мой принцип, не использую никаких лоббистов или других для организации встреч… В политике лоббизм, да еще на таком уровне, не работает. У меня есть очень четкий принцип: я никогда не использую платные услуги или другое тех, кто нам помогает", — сказал Климкин на пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что Украине помогает только "наши собственные интересы, наша борьба".

Ранее глава МИД Украины и госсекретарь США Рекс Тиллерсон договорились подготовить встречу президентов двух стран. Глава Украины Петр Порошенко заявлял, что доволен тем, как налаживается диалог с администрацией нового президента США. По его словам, свидетельством этого являются его контакты с руководством американской администрации, а также телефонные разговоры, которые он провел с президентом США. Климкин сообщил, что дата возможной встречи Порошенко с Трампом все еще обсуждается.