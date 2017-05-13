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В мире

В ЛНР перехватили переписку, связанную с подрывом машины ОБСЕ

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (94)
21:2113.05.2017
(обновлено: 21:27 13.05.2017)
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© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНаблюдатели ОБСЕ осматривают КПП. Архивное фотоНаблюдатели ОБСЕ осматривают КПП. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
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ЛУГАНСК, 13 мая — РИА Новости. В распоряжение Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики попала смс-переписка, в которой идет речь о подрыве машины СММ ОБСЕ 23 апреля на территории ЛНР, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Место возле села Пришиб Славяносербского района Луганской народной республики, где 23 апреля 2017 года подорвался на мине автомобиль наблюдателей ОБСЕ. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Аверин
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"Вчера при анализе перехваченных патриотами с серверов украинских операторов материалов смс-переписки, нашими сотрудниками были выявлены сообщения о подрыве машины Миссии ОБСЕ 23 апреля на территории ЛНР", — рассказал Марочко.

По данным ведомства, в сообщениях от 7 мая 2017 года подтверждаются "совместные действия украинских спецподразделений и СБУ по скрытию доказательств их причастности к террористическому акту".

"Указываются позывные и имена сотрудников, причастных к проведению этой операции, а также ставится задача на уничтожение автомобиля УАЗ, на котором передвигалась диверсионно-террористическая группа при выдвижении к месту подрыва патруля ОБСЕ", — уточнил спикер.

Он подчеркнул, что по результатам анализа закодированной переписки можно судить, что действовали несколько специальных групп, каждая из которых имела отдельную задачу: одна — на подготовку разведывательных данных для диверсии, другая — на обеспечение выхода группы непосредственных исполнителей-подрывников на украинскую территорию, третья — на наблюдение и отслеживание реакции сотрудников СММ ОБСЕ и подразделений Народной милиции после подрыва автомобиля.

"Одна из групп, которая должна была скрыть улики, продолжала находиться в ЛНР после подрыва автомобиля миссии. Также упоминается, что в одной из групп, видимо при отходе группы диверсантов на территорию, подконтрольную ВС Украины, один из военнослужащих получил ранение", — рассказал Марочко. Представитель оборонного ведомства отметил, что украинское командование спецслужб положительно оценило результаты "провокации, направленной на обвинение ЛНР в гибели сотрудников миссии ОБСЕ".

Представители ОБСЕ обследуют место подрыва автомобиля наблюдателей ОБСЕ возле села Пришиб
© РИА Новости . Сергей Аверин
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"Эти материалы будут тщательно изучены правоохранительными органами ЛНР и проверены оперативным путем для их использования при расследовании террористического акта", — подчеркнул спикер.

Марочко предоставил журналистам фрагменты переписки, о которой вел речь.

Двадцать третьего апреля патруль миссии ОБСЕ из двух машин подорвался на мине в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), один человек погиб и двое были ранены. Как заявили в МИД России, при подрыве погиб гражданин США — сотрудник медицинской компании, работающей по контракту с ОБСЕ. Эту информацию подтвердил замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг, сообщив, что одним из раненых был гражданин Чехии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что в инциденте была ранена гражданка Германии.

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