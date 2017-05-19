В ДНР из-за обстрелов произошло три пожара за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (141)

ДОНЕЦК, 19 мая — РИА Новости. Три пожара произошло в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявили в пятницу в МЧС ДНР.

"Донецк, Петровский район — в результате попадания взрывоопасного предмета произошел пожар в частном доме, уничтожена кровля на площади 20 квадратных метров", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным МЧС ДНР, еще один пожар произошел из-за ночного обстрела на территории частного дома в донецкой Горловке. В Ясиноватой из-за повреждения произошло возгорание газопровода. Без газа остались 20 абонентов.