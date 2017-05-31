МККК сообщил об обстреле района выдачи гуманитарной помощи в Донбассе

ЛУГАНСК, 31 мая — РИА Новости. Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) стали свидетелями обстрела района выдачи гуманитарной помощи в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике селе Пришиб, сообщил в среду журналистам глава офиса МККК в Луганске Вальтер Грос.

"МККК прибыл в Пришиб для предоставления продуктовых и гигиенических наборов, но был вынужден отложить раздачу и покинуть местность ввиду сложившейся небезопасной обстановки", — сказал Грос.

Глава офиса уточнил, что сотрудники МККК услышали звуки взрывов и, "не сумев определить направление и дальность звуков, приняли решение отложить раздачу и покинуть местность".

В ЛНР обвинили украинских силовиков в обстреле района раздачи гуманитарной помощи в поселке Пришиб. "Вчера киевские войска совершали очередную провокацию против представителей Международного комитета Красного Креста и мирных жителей села Пришиб Славяносербского района. Во время раздачи гуманитарной помощи от международной организации они подверглись минометному обстрелу со стороны ВСУ", — заявил журналистам замминистра госбезопасности ЛНР Александр Басов.

Как утверждают в ведомстве, украинские силовики знали о выезде гуманитарного конвоя, в составе которого находился делегат международной организации на Украине, гражданин Австралии, а также видели автомобили с символикой МККК. "Показательно и то, что минометный обстрел был произведен в том же районе, где был подорван автомобиль наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", — сказал замминистра.

Басов подчеркнул, что министерство госбезопасности неоднократно предупреждало представителей всех международных миссий, работающих в ЛНР, что "они стали объектом спецопераций специальных служб Украины" и просило согласовывать выезды к линии разграничения.