Генпрокурор Украины: суд по делу Януковича не будет политизированным

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что суд по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича о государственной измене не будет политизированным.
"Я уверен, что на этом процессе будут соблюдены все права подсудимого, гарантированные украинским законодательством", — приводит в понедельник слова Луценко пресс-служба Генпрокуратуры страны.
По его словам, суд над Януковичем "не будет процессом мести".
Генпрокуратура Украины 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене.
Киевский суд дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по этому делу.