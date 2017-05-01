Генпрокурор Украины: суд по делу Януковича не будет политизированным

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что суд по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича о государственной измене не будет политизированным.

Оболонский районный суд Киева назначил на 4 мая предварительное заседание по делу Януковича о госизмене.

"Я уверен, что на этом процессе будут соблюдены все права подсудимого, гарантированные украинским законодательством", — приводит в понедельник слова Луценко пресс-служба Генпрокуратуры страны.

По его словам, суд над Януковичем "не будет процессом мести".

Генпрокуратура Украины 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене.

Киевский суд дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по этому делу.