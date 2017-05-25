Ляшко назвал избрание Порошенко "большой ошибкой украинцев"

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко назвал избрание Петра Порошенко президентом "большой ошибкой украинцев", также он считает его "ответственным за войну".

Три года назад состоялись внеочередные выборы президента Украины, на которых Порошенко избирательную гонку в один тур. За него тогда отдали голоса почти 55% избирателей. Во время предвыборной кампании Порошенко обещал быстро прекратить военный конфликт в Донбассе и вернуть регион под контроль Киева. Он также обещал улучшить жизнь украинцев и добиться перспективы полноправного членства Украины в ЕС.

"Это большая ошибка украинцев, что они избрали Петра Порошенко президентом, и время это показывает. И очень важно не сделать эту ошибку на следующих выборах. Порошенко и Тимошенко (лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко ред.) — это все вчерашний день, они обманывают, не могут навести порядок в стране и они виновны в том, что сегодня происходит в стране. Они породили этот олигархический устав, этот беспорядок, они ответственные за войну", — сказал Ляшко журналистам, общение которых транслировал телеканал "112. Украина" в четверг.

Президентские выборы должны состояться на Украине в 2019 году. Действующий президент Петр Порошенко пока не заявлял о том, что будет баллотироваться на второй срок.