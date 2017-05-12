В ДНР за неделю три человека пострадали из-за подрывов на "растяжках"

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (85)

Ситуация после обстрелов в Коминтерново Донецкой области. Архивное фото

Ситуация после обстрелов в Коминтерново Донецкой области. Архивное фото

ДОНЕЦК, 12 мая — РИА Новости. Три человек пострадали в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшую неделю из-за подрывов на "растяжках", сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника центра кризисных ситуаций МЧС ДНР Виталий Зарубин.

"Шестого мая в Советском районе города Макеевка в результате срабатывания взрывного устройства растяжного действия получили травмы два молодых человека в возрасте 20 лет", — сказал Зарубин.

По его словам, один человек пострадал, подорвавшись на взрывоопасном предмете в Донецке.

В МЧС добавили, что в Макеевке в результате неосторожного обращения с боеприпасом пострадал мужчина.