Украинские силовики стягивают артиллерию к линии соприкосновения в Донбассе

ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Украинские силовики стягивают артиллерийские системы к линии соприкосновения в Донбассе, власти самопровозглашенной Донецкой народной республики опасаются провокаций, сообщил в пятницу журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Нам поступает с 15 часов дня информация от местных жителей населенных пунктов Максимильяновка, Каменка и Водяное о том, что на окраинах и в лесных массивах данных поселков в настоящее время стягиваются тяжелые артиллерийские вооружения ВСУ (вооруженных сил Украины) с занятием исходных позиций", — сказал он.

Басурин считает, что эти действия могут означать подготовку силовиков к провокации против ДНР. "Передислокация и скрытное рассредоточение военной техники имеет цель подготовки к очередной провокации, направленной на вынуждение нас к ответным действиям для последующей подготовки сфабрикованных доказательств применения подразделений ДНР по территории, подконтрольной властям Украины", — сказал он.