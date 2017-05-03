Донецкая станция прекратила поставки воды в занятую силовиками Авдеевку

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Донецкая фильтровальная станция прекратила поставлять воду в подконтрольную украинским силовикам Авдеевку в Донецкой области, сообщил в среду в эфире телеканала "112. Украина" руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам. Ранее глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что станция была обесточена.

"В том районе был обстрел… скорее всего, были перебиты линии электропередачи. Уже перестала проходить вода от Донецкой фильтровальной станции", — отметил Малыхин.

Он подчеркнул, что ремонтные бригады пока не могут восстановить электроснабжение станции. "На данный момент обеспечение режима "тишины" нет, и разрешения прохода в зону также нет", — пояснил он.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.