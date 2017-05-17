ЕС отменил визы для украинцев: решение вступит в силу менее чем через месяц

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Киев рассчитывает, что документ вступит в силу в ночь на 11 июня.
Украинские туроператоры ожидают, что после введения безвизового режима может увеличиться туристический поток украинцев в Европу и сократиться количество поездок в Турцию и Египет.
В то же время эксперты считают, что в связи со сложным экономическим положением немногим украинцам будут по карману европейские путешествия.
Последний аккорд
Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года Евросоюз предложил Киеву план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все требуемые законопроекты, и Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий.
Однако процесс предоставления визового режима Украине затянулся еще больше чем на год из-за того, что ЕС согласовывал механизм приостановки безвизового режима для третьих стран в связи с миграционным кризисом в Европе.
Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось только 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.
После подписания документа глава Европарламента Таяни заявил, что отношения Евросоюза и Украины станут легче после отмены виз для украинских граждан.
"У вас есть наша поддержка, а нам нужна ваша активная позиция. После этого положительного решения отношения между вашей страной и ЕС будут легче. Новые правила по визовой либерализации — это начало новой эры", — сказал Таяни журналистам.
В свою очередь Порошенко назвал решение Евросоюза об отмене виз последним "прощай" советской и Российской империям". "Сегодня совершенно исторический день для Украины, для моей 45-миллионной страны. Я совершенно уверен, что это исторический день для Европейского союза. Украина возвращается в европейскую семью. Украина говорит последнее "прощай" советской и Российской империям", — прокомментировал Порошенко решение Евросоюза.
47.3%К массовой нелегальной миграции
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47.9%Ничего кардинально не изменится
Теперь подписанный главами европейских институтов документ должен быть опубликован в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней после этого безвизовый режим с Украиной вступит в силу. Как сообщил в среду замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев, ожидается, что решение вступит в действие в ночь на 11 июня.
"В ночь с 10 на 11 июня мы ожидаем, что безвизовый режим де-факто и де-юре вступит в силу и наши граждане смогут на основе биометрического загранпаспорта путешествовать", — сказал Елисеев журналистам.
Достаточно паспорта
Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).
Безвизовый режим не дает разрешения на работу и учебу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.
Вместе с тем, в марте был принят механизм приостановки действия безвизового режима на случай неконтролируемого притока мигрантов, который Совет ЕС выставил в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины.
Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и достаточности средств для этого.
Украинцы пакуют чемоданы
Украинские туроператоры ожидают, что после введения безвизового режима может увеличиться туристический поток украинцев в Европу и сократиться количество поездок в Турцию и Египет. По данным туроператора Join UP!, потенциально турпоток в европейские страны увеличится в первую очередь за счет жителей западной Украины, которые не поедут на курорты в пределах страны, а беспрепятственно отправятся в Европу.
В частности, туроператор прогнозирует, что за счет отмены виз, вероятно, среди украинцев увеличится популярность отдыха в Болгарии, так как визовая составляющая является существенной частью стоимости турпакета в эту страну. Кроме того, положительный эффект либерализации визового режима смогут ощутить самостоятельные украинские туристы, которые не организовывают свой отдых с операторами.
Не всем по карману
Вместе с тем эксперты отмечают, что в связи со сложным экономическим положением немногим украинцам будут по карману европейские путешествия.
В движении "Украинский выбор — право народа", лидером которого является Виктор Медведчук, считают, что большинство украинцев не воспользуются безвизовым режимом с Евросоюзом из-за низкого уровня доходов.
При этом директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отмечает, что украинцы, столкнувшись с проблемами при въезде в ЕС после введения безвизового режима, быстро разочаруются в нем.
"Я думаю, что впечатления (от действия безвизового режима — ред.) будет через месяц-другой. Мы услышим много разных жалоб от людей, которые столкнулись с разными неприятностями", — сказал Погребинский РИА Новости.