ЕС отменил визы для украинцев: решение вступит в силу менее чем через месяц

Люди с флагами ЕС и Украины на площади Независимости в Киеве. Архивное фото

Люди с флагами ЕС и Украины на площади Независимости в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Киев рассчитывает, что документ вступит в силу в ночь на 11 июня.

Украинские туроператоры ожидают, что после введения безвизового режима может увеличиться туристический поток украинцев в Европу и сократиться количество поездок в Турцию и Египет.

В то же время эксперты считают, что в связи со сложным экономическим положением немногим украинцам будут по карману европейские путешествия.

Последний аккорд

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года Евросоюз предложил Киеву план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все требуемые законопроекты, и Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий.

Однако процесс предоставления визового режима Украине затянулся еще больше чем на год из-за того, что ЕС согласовывал механизм приостановки безвизового режима для третьих стран в связи с миграционным кризисом в Европе.

Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось только 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

В среду в Страсбурге состоялась церемония подписания представителями двух европейских органов финального документа о безвизовом режиме для граждан Украины, на ней присутствовал украинский президент Петр Порошенко.

После подписания документа глава Европарламента Таяни заявил, что отношения Евросоюза и Украины станут легче после отмены виз для украинских граждан.

"У вас есть наша поддержка, а нам нужна ваша активная позиция. После этого положительного решения отношения между вашей страной и ЕС будут легче. Новые правила по визовой либерализации — это начало новой эры", — сказал Таяни журналистам.

В свою очередь Порошенко назвал решение Евросоюза об отмене виз последним "прощай" советской и Российской империям". "Сегодня совершенно исторический день для Украины, для моей 45-миллионной страны. Я совершенно уверен, что это исторический день для Европейского союза. Украина возвращается в европейскую семью. Украина говорит последнее "прощай" советской и Российской империям", — прокомментировал Порошенко решение Евросоюза.

Он добавил, что Киев только в рамках визовой либерализации с ЕС провел 144 реформы, и заверил, что "Украина совершенно решительно настроена на реформирование страны" в дальнейшем.

Теперь подписанный главами европейских институтов документ должен быть опубликован в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней после этого безвизовый режим с Украиной вступит в силу. Как сообщил в среду замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев, ожидается, что решение вступит в действие в ночь на 11 июня.

"В ночь с 10 на 11 июня мы ожидаем, что безвизовый режим де-факто и де-юре вступит в силу и наши граждане смогут на основе биометрического загранпаспорта путешествовать", — сказал Елисеев журналистам.

Достаточно паспорта

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Нахождение граждан Украины в странах-участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни непрерывно не обязательно.

Безвизовый режим не дает разрешения на работу и учебу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.

Вместе с тем, в марте был принят механизм приостановки действия безвизового режима на случай неконтролируемого притока мигрантов, который Совет ЕС выставил в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины.

Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и достаточности средств для этого.

Украинцы пакуют чемоданы

По информации украинских СМИ, при пересечении границы украинцам рекомендуется иметь с собой билет на обратную дорогу. Также на границе может понадобиться подтвердить материальную состоятельность — необходимо иметь не менее 45 евро на каждый день пребывания в ЕС. Кроме того, рекомендуется иметь туристическую медицинскую страховку, зеленую карту (в случае путешествия по Европе на автомобиле), пригласительное письмо от родственников или знакомых, а также подтверждение брони на проживание.

Украинские туроператоры ожидают, что после введения безвизового режима может увеличиться туристический поток украинцев в Европу и сократиться количество поездок в Турцию и Египет. По данным туроператора Join UP!, потенциально турпоток в европейские страны увеличится в первую очередь за счет жителей западной Украины, которые не поедут на курорты в пределах страны, а беспрепятственно отправятся в Европу.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Человек фотографирует флаги Украины и Евросоюза © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Человек фотографирует флаги Украины и Евросоюза

В частности, туроператор прогнозирует, что за счет отмены виз, вероятно, среди украинцев увеличится популярность отдыха в Болгарии, так как визовая составляющая является существенной частью стоимости турпакета в эту страну. Кроме того, положительный эффект либерализации визового режима смогут ощутить самостоятельные украинские туристы, которые не организовывают свой отдых с операторами.

Не всем по карману

Вместе с тем предоставление Евросоюзом безвизового режима Украине привело к увеличению числа украинцев, желающих получить биометрические загранпаспорта. Так, в центрах государственного предприятия по выдаче загранпаспортов "Документ" образовались очереди за биометрическими паспортами. В связи с этим для ускорения процесса выдачи загранпаспортов увеличен рабочий день центров "Документ", также предприятие работает в выходные.

Вместе с тем эксперты отмечают, что в связи со сложным экономическим положением немногим украинцам будут по карману европейские путешествия.

В движении "Украинский выбор — право народа", лидером которого является Виктор Медведчук, считают, что большинство украинцев не воспользуются безвизовым режимом с Евросоюзом из-за низкого уровня доходов.

"Это означает, что в условиях тотальной нищеты и голода, ни пенсионеры на пенсию около 50 долларов, ни студенты на стипендию около 41,5 долларов, ни десятки миллионов, работающих на минимальную зарплату около 120,8 доллара и не мечтают о том, что когда-нибудь выедут на отдых в страны ЕС", — считают в движении.

При этом директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отмечает, что украинцы, столкнувшись с проблемами при въезде в ЕС после введения безвизового режима, быстро разочаруются в нем.

"Я думаю, что впечатления (от действия безвизового режима — ред.) будет через месяц-другой. Мы услышим много разных жалоб от людей, которые столкнулись с разными неприятностями", — сказал Погребинский РИА Новости.