Савченко заявила, что Минюст Украины не зарегистрировал ее партию

КИЕВ, 25 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилованная указом президента России, заявила, что министерство юстиции без объяснения причин не зарегистрировало ее партию.

Ранее Савченко сообщала, что ее избрали главой украинской партии "Наступ" ("Наступление"). Также было принято решение изменить название партии на "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

"Сегодня мы должны были презентовать новую политическую силу "Общественно-политическую платформу Надежды Савченко". Все было готово для этой презентации, кроме одного — партия проходит перерегистрацию. Минюст, несмотря на то, что истекли все сроки по закону, не предоставив никаких замечаний или объяснений, не отвечая на любые обращения, запросы, телефонные звонки, не сделал перерегистрацию партии", — сказала Савченко в четверг на пресс-конференции.

Она добавила, что продолжит добиваться регистрации партии всеми законными способами, в том числе через суд.

В конце декабря 2016 года Савченко объявила о создании движения "РУНА", целью которой будет построение на Украине децентрализованного унитарного государства. Позднее движение "РУНА" заявило о прекращении сотрудничества с Савченко из-за разногласий.

Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит.