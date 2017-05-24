Порошенко пообещал украинские паспорта жителям Крыма и Донбасса

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поручил выдавать загранпаспорта старого образца жителям Крыма, сообщает "112".

Также, по словам Порошенко, украинские документы должны получить жители самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Порошенко заявил, что, несмотря на отсутствие возможности выдавать на этих территориях новые биометрические паспорта, кабмин должен обеспечить оформление документов. "Без паспортов их оставлять нельзя", — заключил Порошенко.

В ноябре 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше — с середины лета 2014 года. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.