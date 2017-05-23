Белый дом подтвердил, что хочет заменить ряд военных грантов на кредиты

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни в понедельник подтвердил журналистам, что США намерены изменить принципы оказания военной помощи ряду стран с предоставления грантов на кредиты.

"Мы меняем пару иностранных военных программ с прямых грантов на кредиты. Вместо того, чтобы предоставить кому-то 100 миллионов долларов, мы можем предоставить им кредитные гарантии, и они в реальности смогут покупать больше вещей", — сказал он.

При этом он подчеркнул, что программы сохранены для Израиля и для Египта.

Ранее газета Wall Street Journal написала, что, в частности, Киев может потерять безвозмездную оборонную помощь Вашингтона.

По данным газеты, американские власти планируют заменить программы безвозмездной помощи на кредитование. Подобные меры содержатся во внутриведомственных документах, которые оказались в распоряжении издания

Wall Street Journal отмечала, что мера, предусмотренная проектом бюджета администрации Трампа, может затронуть программы помощи на общую сумму примерно в миллиард долларов.

В документе говорится, что безвозмездной помощи могут лишиться Пакистан, Тунис, Ливан, Колумбия, Филиппины, Вьетнам и ряд других государств. При этом программы на военную помощь Израилю (3,1 миллиарда долларов), Египту (1,3 миллиарда долларов) и Иордании (250 миллионов долларов) будут сохранены.