У обвинения нет доказательств госизмены Януковича, считает защита

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Доказательств государственной измены Виктора Януковича у стороны обвинения нет, заявил адвокат экс-президента Украины Виталий Сердюк журналистам в четверг.

Оболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене. В ходе этого заседания суд, в частности, должен определить подлежит ли дело рассмотрению в суде или его надо вернуть на доследование. Также суд должен принять решение о возможности заочного суда над Януковичем. Заседание суда было перенесено на 18 мая с целью организации возможности участия в предварительном заседании экс-президента в режиме видеоконференции.

Защита считает, что если суд будет проходить в рамках закона, то у Януковича есть все шансы выиграть это дело.

"В правовом государстве шансы (выиграть суд — ред.) 100%. В материалах доказательств совершения Виктором Януковичем госизмены в даном деле нет. Однако есть много других материалов, которые указывают, кто из состава нынешней власти должен нести ответственность за ситуацию в стране, которую мы имеем", — сказал Сердюк.

Экс-президент ранее неоднократно заявлял, что вернется на территорию Украины, в том числе для участия в судебном процессе, при условии обеспечения безопасности и расследования покушения не него. Ранее суд дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по этому делу.