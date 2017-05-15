Украина и Израиль подписали документы об углублении сотрудничества

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. Украина и Израиль подписали двусторонние документы об углублении сотрудничества в сферах медицины, таможенной службы и предотвращения чрезвычайных ситуаций, сообщила пресс-служба украинского кабмина по итогам встречи премьеров двух стран.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман с женой в понедельник прибыл с официальным визитом в Израиль, где проводит переговоры с руководством этой страны.

"Украина и Израиль в присутствии премьер-министров двух государств — Владимира Гройсмана и Биньямина Нетаньяху — подписали совместную декларацию о намерениях между кабинетом министров Украины и правительством государства Израиль о сотрудничестве в сфере предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий; план сотрудничества в области здравоохранения и медицины между министерством здравоохранения Украины и министерством здравоохранения Государства Израиль на 2017-2021 годы", — сообщила пресс-служба кабмина.

По данным пресс-службы, подписано административное распоряжение между государственной фискальной службой Украины и таможенным директоратом налоговой администрации Израиля о взаимной помощи в таможенных вопросах относительно обмена данными статистики двухсторонней торговли, имплементационный протокол А (строительная отрасль) к соглашению между кабмином и правительством Израиля о временном трудоустройстве украинских работников в отдельных отраслях на рынке труда Израиля.

"Сегодняшний визит и наша встреча, я глубоко убежден, будут иметь очень положительные результаты для работы между нашими правительствами, и соглашения, которые мы подпишем, тоже будут способствовать развитию нашего двухстороннего взаимодействия, развития экономик двух стран, углублению сотрудничества в различных сферах, в том числе должны уделить должное внимание развитию туризма", — цитирует слова Гройсмана пресс-служба кабмина.