Украина и Израиль подписали документы об углублении сотрудничества

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. Украина и Израиль подписали двусторонние документы об углублении сотрудничества в сферах медицины, таможенной службы и предотвращения чрезвычайных ситуаций, сообщила пресс-служба украинского кабмина по итогам встречи премьеров двух стран.
"Украина и Израиль в присутствии премьер-министров двух государств — Владимира Гройсмана и Биньямина Нетаньяху — подписали совместную декларацию о намерениях между кабинетом министров Украины и правительством государства Израиль о сотрудничестве в сфере предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий; план сотрудничества в области здравоохранения и медицины между министерством здравоохранения Украины и министерством здравоохранения Государства Израиль на 2017-2021 годы", — сообщила пресс-служба кабмина.
"Сегодняшний визит и наша встреча, я глубоко убежден, будут иметь очень положительные результаты для работы между нашими правительствами, и соглашения, которые мы подпишем, тоже будут способствовать развитию нашего двухстороннего взаимодействия, развития экономик двух стран, углублению сотрудничества в различных сферах, в том числе должны уделить должное внимание развитию туризма", — цитирует слова Гройсмана пресс-служба кабмина.