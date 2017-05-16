Народная милиция ЛНР: силовики четыре раза за сутки обстреляли республику

ЛУГАНСК, 16 мая — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за минувшие сутки открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции республики.
По данным собеседника агентства, обстрелам подвергся район населенного пункта Сокольники, Донецкий, Первомайск, Молодежное с направлений подконтрольных ВСУ Крымского, Катериновки, Новотошковки. Всего по территории республики за минувшие сутки, по предварительным данным, было выпущено около 170 снарядов.
"Пострадавших среди военнослужащих Народной милиции ЛНР и гражданского населения нет", — заявили в пресс-службе.
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