В ЛНР обвинили силовиков в восьми обстрелах за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (95)

ЛУГАНСК, 14 мая — РИА Новости. Украинские силовики восемь раз за минувшие сутки открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы (СПГ, АГС), БМП и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Смелое, Алмазное, Калиново, Калиновка, Желобок и Фрунзе с направления подконтрольных ВСУ Крымского, Троицкого, Новозвановки и Луганского. Всего по территории республики за минувшие сутки было выпущено около 190 снарядов.

"Пострадавших среди военнослужащих Народной милиции ЛНР и гражданского населения нет", — заявили в пресс-службе.

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