В ЛНР обвинили силовиков в восьми обстрелах за сутки

ЛУГАНСК, 14 мая — РИА Новости. Украинские силовики восемь раз за минувшие сутки открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"За сутки украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы (СПГ, АГС), БМП и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе ведомства.
"Пострадавших среди военнослужащих Народной милиции ЛНР и гражданского населения нет", — заявили в пресс-службе.
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