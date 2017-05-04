В Киеве заявили, что выборы во Франции тормозят урегулирование в Донбассе

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Процесс урегулирования конфликта на востоке Украины тормозится из-за выборов в Германии и Франции, заявила представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, вице-спикер парламента Ирина Геращенко.
"Германия входит в период выборов, которые состоятся в сентябре. Во Франции в ближайшие месяцы только будет формироваться новый кабинет новоизбранного президента и им будет не до внешней политики, по крайней мере, не до Донбасса. В США также еще только формируются структуры, которые отвечают за определенные направления внешней политики", — написала Геращенко на своей странице в Facebook в четверг.
По ее словам, сложившаяся ситуация негативно влияет на процесс урегулирования ситуации в Донбассе.
"Нормандский формат" фактически поставлен на определенную паузу, и это напрямую влияет на минский формат, производный от нормандского. Похоже, вопросы, которые мы долго стараемся решать в Минске и которые заблокированы, пока останутся в том же состоянии", — написала Геращенко.