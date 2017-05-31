Министр информполитики Украины подал в отставку

Флаг и герб Украины на здании в центре Киева. Архивное фото

Флаг и герб Украины на здании в центре Киева. Архивное фото

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости. Министр информационной политики Украины Юрий Стець передал заявление об отставке главе Верховной рады Андрею Парубию, причиной является ухудшения состояния здоровья, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"У министра был разговор с руководством и членами правительства, которым он сообщил о своем решении. Причиной отставки является ухудшение состояния здоровья. Никаких политических или иных мотивов не существует", — приводятся пресс-службой слова госсекретаря мининформполитики Артема Биденко.

По его словам, Стець сейчас находится на больничном.

"Функции исполняющего обязанности министра информационной политики на время пребывания министра в больнице возложены на первого заместителя министра Эмине Джапарову", — говорится в сообщении.