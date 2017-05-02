Меркель отметила важность перемирия на Украине

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 2 мая — РИА Новости. Перемирие на Украине имеет существенное значение для урегулирования конфликта в стране, заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Работа ОБСЕ имеет огромное значение, и конечно, печально, что те люди, которые выступают за деэскалацию конфликтов, стали жертвой этих конфликтов. Мы должны сделать все для того, чтобы решить эту проблему. К сожалению, большого прогресса еще нет… снова и снова приходится говорить о том, что нам нужно перемирие, затем уже последуют политические шаги… Перемирие, конечно, имеет существенное значение", — сказал Меркель.

На прошлой неделе патруль миссии ОБСЕ в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля — гражданин США Джозеф Стоун — погиб, двое были ранены.