В первомайском шествии в Донецке участвуют около пяти тысяч человек

ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Около 5 тысяч человек принимают участие в праздничном шествии-митинге, посвященном Дню солидарности трудящихся в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.

В настоящее время колонна, в которой представлены общественные организации ДНР и районы города, движется по центральной улице Донецка. В конце шествия колонна войдет на центральную площадь города, где пройдет праздничный митинг. Там уже установлена сцена, на которой выступят представители руководства города и другие официальные лица, после чего будет организован концерт местных коллективов самодеятельности.

В течение всего дня в Донецке и других городах самопровозглашенной Донецкой народной республики будут проходить различные увеселительные мероприятия в парках культуры и отдыха, сообщил РИА Новости представитель народного совета ДНР.

"Сегодня практически во всех городах запланированы разнообразные праздничные мероприятия — концерты, конкурсы и так далее, до самого вечера", — сообщил собеседник агентства.

Первого мая во многих странах мира отмечается День труда. Его история началась в 1886 году, когда американские рабочие организовали 1 мая забастовку, выдвинув требование сократить рабочий день с 15 часов до 8. Тогда демонстрация не увенчалась успехом, однако спустя три года эта идея была поддержана на Парижским конгрессе трудящихся, и 1 мая было утверждено Всемирным днем солидарности трудящихся.