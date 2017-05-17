Порошенко назвал условия снятия блокировки с российских сайтов

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов пересмотреть решение о блокировании российских сайтов, когда закончится "российская агрессия".

Во вторник был обнародован указ Порошенко от 15 мая, которым он утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. В среду данный указ президента был опубликован в правительственной газете и вступил в силу.

"Наши соответствующие структуры будут тщательно заниматься относительно имплементации указанного решения. Я могу отметить, что сразу же после прекращения российской агрессии против Украины, сразу, когда последний российский солдат покинет уверенную независимую территорию Украины, мы будем готовы к пересмотру этого решения", — заявил Порошенко журналистам после церемонии подписания документа о внесении изменений в законодательство Евросоюза для предоставления безвизового режима гражданам Украины.

Ранее председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко заявил, что в ближайшее время реализовать решение невозможно, процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету". Совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко напомнил, что решение о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Минобороны РФ не раз сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Заявления по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике". А глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления о присутствии военных РФ в Донбассе бездоказательны — никто до сих пор не может предъявить конкретных фактов, несмотря на неоднократные обвинения.