Силовики продают оружие мирным жителям, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 16 мая — РИА Новости. Комиссия, отправленная Киевом в Донбасс для проверки 14-й бригады вооруженных сил Украины, выявила факты продажи командованием оружия местным жителям, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

Ранее разведка Народной милиции ЛНР сообщала, что проверка украинским командованием одной из бригад ВС Украины в Донбассе выявила недостачу оружия и боеприпасов.

"В ходе работы комиссии, работающей в 14 отдельной механизированной бригаде ВСУ с 13 мая, выявлены факты продажи командирами подразделений оружия и боеприпасов гражданским лицам", — рассказал Марочко.

По данным Народной милиции, командиром указанной бригады является полковник Жакун. По словам Марочко, именно он отдавал приказы на применение тяжёлой артиллерии и реактивных систем залпового огня "по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры".

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.