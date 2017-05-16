Силовики продают оружие мирным жителям, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 16 мая — РИА Новости. Комиссия, отправленная Киевом в Донбасс для проверки 14-й бригады вооруженных сил Украины, выявила факты продажи командованием оружия местным жителям, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.
"В ходе работы комиссии, работающей в 14 отдельной механизированной бригаде ВСУ с 13 мая, выявлены факты продажи командирами подразделений оружия и боеприпасов гражданским лицам", — рассказал Марочко.
По данным Народной милиции, командиром указанной бригады является полковник Жакун. По словам Марочко, именно он отдавал приказы на применение тяжёлой артиллерии и реактивных систем залпового огня "по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры".
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.