В ДНР опасаются проблем с экологией из-за обстрелов шахт

ДОНЕЦК, 3 мая — РИА Новости. Семь шахт, расположенных в Донбассе, представляют экологическую опасность для региона в связи с боевыми действиями, на четырех из них находится радиоактивный элемент цезий-137, заявил в среду замначальника отдела по защите общества и государства по надзору за исполнением законодательства генеральной прокуратуры самопровозглашенной Донецкой народной республики Гари Токарев.
По словам Токарева, на четырех предприятиях остались контейнеры с радиоактивным веществом.
"На четырех предприятиях остались источники радиоактивного излучения. Это цезий-137. Они находятся на линии фронта, и это затрудняет откачку воды", — сказал он.
Токарев пояснил, что благодаря химическому составу грунтовые воды могут разрушить контейнеры с цезием, после чего может произойти заражение пластов питьевой воды.