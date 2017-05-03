В ДНР опасаются проблем с экологией из-за обстрелов шахт

ДОНЕЦК, 3 мая — РИА Новости. Семь шахт, расположенных в Донбассе, представляют экологическую опасность для региона в связи с боевыми действиями, на четырех из них находится радиоактивный элемент цезий-137, заявил в среду замначальника отдела по защите общества и государства по надзору за исполнением законодательства генеральной прокуратуры самопровозглашенной Донецкой народной республики Гари Токарев.

"Военная ситуация поставила под угрозу экологическую безопасность республики. Вследствие обстрелов со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) были затоплены выработки семи угольных шахт, что создало критическую ситуацию как для самих шахт, так и для окружающей среды", — заявил он журналистам.

По словам Токарева, на четырех предприятиях остались контейнеры с радиоактивным веществом.

"На четырех предприятиях остались источники радиоактивного излучения. Это цезий-137. Они находятся на линии фронта, и это затрудняет откачку воды", — сказал он.

Токарев пояснил, что благодаря химическому составу грунтовые воды могут разрушить контейнеры с цезием, после чего может произойти заражение пластов питьевой воды.