В ЛНР заявили о четырех обстрелах за сутки со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 12 мая — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за минувшие сутки открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По данным собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Лозовое, Желобок и Фрунзе с направления подконтрольных ВСУ Крымского и Луганского. Всего по территории республики за минувшие сутки было выпущено около 26 снарядов.
"Пострадавших среди военнослужащих Народной милиции ЛНР и гражданского населения нет", — заявили в пресс-службе.
"За прошедшие сутки зафиксировано 53 обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. Больше половины из них произошли после 18.00 часов до полуночи вчерашнего дня", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков на странице в Facebook.
По информации силовиков, под обстрелами оказались населенные пункты Луганское, Авдеевка, Широкино, Павлополь, Водяное и другие. Как утверждают украинские военные, огонь велся из минометов, гранатометов, вооружения БМП, стрелкового оружия, в результате обстрелов погибли два украинских силовика, еще шесть получили ранения.