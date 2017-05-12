В ЛНР заявили о четырех обстрелах за сутки со стороны ВСУ

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (75)

ЛУГАНСК, 12 мая — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за минувшие сутки открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 миллиметров, автоматический гранатомет станковый и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Лозовое, Желобок и Фрунзе с направления подконтрольных ВСУ Крымского и Луганского. Всего по территории республики за минувшие сутки было выпущено около 26 снарядов.

"Пострадавших среди военнослужащих Народной милиции ЛНР и гражданского населения нет", — заявили в пресс-службе.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что зафиксировали 53 обстрела в Донбассе за минувшие сутки, двое военных погибли, шесть ранены.

"За прошедшие сутки зафиксировано 53 обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. Больше половины из них произошли после 18.00 часов до полуночи вчерашнего дня", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков на странице в Facebook.

По информации силовиков, под обстрелами оказались населенные пункты Луганское, Авдеевка, Широкино, Павлополь, Водяное и другие. Как утверждают украинские военные, огонь велся из минометов, гранатометов, вооружения БМП, стрелкового оружия, в результате обстрелов погибли два украинских силовика, еще шесть получили ранения.