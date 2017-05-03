Донецкая фильтровальная станция в Донбассе обесточена

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Донецкая фильтровальная станция в Донбассе, подающая воду по обе линии разграничения, остается обесточенной, решается вопрос о проведении ремонтных работ на поврежденной линии электропередач, сообщает в среду госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным госслужбы по ЧС, предварительно в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что и привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции.
Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.
Читайте подробнее о конфликте на Украине >>