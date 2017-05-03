Донецкая фильтровальная станция в Донбассе обесточена

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Донецкая фильтровальная станция в Донбассе, подающая воду по обе линии разграничения, остается обесточенной, решается вопрос о проведении ремонтных работ на поврежденной линии электропередач, сообщает в среду госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил об обесточивании станции вечером 2 мая.

По данным госслужбы по ЧС, предварительно в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что и привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции.

"По состоянию на 7 часов (время совпадает с мск) 3 мая электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует. Для централизованного водоснабжения жителей Авдеевки создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тысячи кубометров. Решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ при условии безопасности работников", — говорится в сообщении.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.

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