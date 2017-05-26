Киев хочет законодательно закрепить намерение вступить в НАТО

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий рассчитывает, что до конца этой сессии парламент примет закон, в котором на законодательном уровне закрепит стремление Украины стать членом НАТО.

"Мы подготовили с народными депутатами законопроект, который бы более четко артикулировал стремление Украины на пути к НАТО. Это изменения в закон Украины "Об основах внутренней и внешней политике", и мы предлагаем, чтобы законодательно было четко указано, что стратегической целью Украины является вступление в НАТО. Я надеюсь, что этот законопроект, который уже прошел регистрацию, будет включен в повестку дня, и мы сможем его принять до конца этой сессии", — сказал Парубий в интервью телеканалу "Рада" , которое транслировалось в пятницу.

Согласно календарному плану, текущая сессия Рады продлится до 14 июля.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита президента страны Петра Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.