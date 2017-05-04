Луценко пообещал добиваться розыска Януковича

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко посоветовал сторонникам Виктора Януковича не радоваться отмене Интерполом решения о розыске экс-президента, поскольку Киев так или иначе будет добиваться его розыска.

Накануне адвокат экс-президента Виктора Януковича Юрий Кирасир сообщил, что Интерпол документально подтвердил, что снял с розыска Януковича. Киев намерен обжаловать данное решение Интерпола. Также стало известно, что Интерпол снял с розыска еще одного чиновника времен президентства Виктора Януковича — бывшего секретаря СНБО и главу президентской администрации Андрея Клюева. Кроме того, Интерпол отказался объявлять в розыск депутата Верховной рады Украины Александра Онищенко.

"Сторонникам Януковича… не стоит радоваться решению Интерпола о снятии с розыска Януковича, Онищенко, Клюева. И эту проблему мы решим. Или убедим Печерский суд принять решение в соответствии с требованиями нового руководства Интерпола. Или получим в суде приговор и объявим вип-беглецов в розыск для отбывания наказания", — написал Луценко в четверг в Facebook.

Генпрокуратура Украины 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами. В середине марта прокуратура заявила, что передает дело в Печерский районный суд Киева, однако он отказался его рассматривать. Поэтому Апелляционный суд решил передать дело в Оболонский районный суд.

Оболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене. Суд должен решить, подлежит ли дело рассмотрению или его нужно вернуть на доследование. Также суд должен принять решение о возможности заочного суда над Януковичем. Экс-президенту предоставили возможность принять участие в предварительном заседании в режиме видеоконференции. Следующее заседание состоится 18 мая.

Согласно украинским законам, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом. После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и ряд бывших чиновников. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.