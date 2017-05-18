Парламент Украины отменил "закон Савченко" о сроках содержания в СИЗО

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Парламент Украины принял новый закон, который отменяет так называемый "закон Савченко", предполагающий зачисление срока, проведенного осужденными в СИЗО, в счет отбывания наказания в пропорции один день за два.

Такое решение в четверг со второй попытки поддержали 227 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Принятый Радой в четверг закон вернул в Уголовный кодекс Украины ранее действующую норму о том, что предварительное заключение в СИЗО засчитывается судом в срок наказания один день за день.

Ранее глава Минюста Украины Павел Петренко заявил, что по так называемому "закону Савченко" досрочному освобождению подлежат 35 тысяч осужденных, из которых уже выпустили на свободу 8,5 тысячи человек. За несколько месяцев, по его словам, более 900 из них уже совершили повторные тяжкие преступления. Рада несколько раз пыталась отменить этот закон, однако в парламенте не хватало для этого голосов.

Закон о сроках содержания в СИЗО был принят Верховной радой 26 ноября 2015 года. Он разработан с учетом того, что на сегодня на Украине условия содержания в СИЗО лиц, находящихся под следствием, хуже, чем условия содержания осужденных в исправительных колониях.

На Украине этот закон также называют "законом Савченко", поскольку он был внесен на рассмотрение парламента под авторством депутата Надежды Савченко, ранее осужденной в РФ по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилованной указом президента России. Закон получил много критики в обществе. Начальник главного управления полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что закон внес существенную лепту в рост преступности на Украине.