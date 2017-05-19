ЛНР заявляет о готовности к отводу сил в районе Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 19 мая — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики готова к отводу сил и средств на участке в районе Станицы Луганской в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

На заседании контактной группы в Минске в сентябре 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех пилотных районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского и Золотого, отвод подразделений у Станицы Луганской был несколько раз сорван.

Марочко напомнил, что последний раз отвод у Станицы Луганской планировался на 18 мая, однако он не состоялся. При этом, по его словам, ополченцы ЛНР выполнили все подготовительные мероприятия и были готовы своевременно отвести подразделения от линии соприкосновения на установленное расстояние.

"Мы по-прежнему готовы выполнить условия рамочного соглашения и надеемся, что украинская сторона все же наберется смелости и выполнит взятые на себя обязательства по отводу своих подразделений", — заявил Марочко.

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