Министр обороны Украины приказал бороться с пьянством в армии

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак приказал командирам бороться с употреблением алкогольных напитков в армии профилактическими методами, говорится в его приказе, опубликованном на сайте Минобороны.

"Создать в подчиненных подразделениях атмосферу нетерпимого отношения к любым фактам пьянства. Командиров (начальников), которые лично употребляют алкогольные напитки в служебное время и скрывают такие факты в подчиненных им воинских частях, рассматривать на заседаниях постоянно действующих аттестационных комиссий относительно их соответствия занимаемой должности", — говорится в документе.

В приказе прописаны профилактические методы борьбы. "Считать профилактику пьянства одним из основных направлений работы по профилактике правонарушений, которая обеспечивается проведением комплекса мероприятий организационного, воспитательного, психологического, правового характера", — отмечается в документе.

Согласно приказу, планируются дисциплинарные взыскания вплоть до лишения премий тех солдат, кто употреблял алкоголь на территории воинской части в рабочее и нерабочее время.

Такие меры принимаются с целью проведения мероприятий по предупреждению пьянства в ВС Украины, случаев травматизма и гибели военнослужащих и гражданского населения вследствие злоупотребления алкогольными напитками и недопущения падения авторитета украинских военнослужащих.

Ранее неоднократно сообщалось о пьянстве украинских силовиков в Донбассе. Так, в конце июня 2015 года автомобиль с бойцами нацбатальона "Азов" попал в ДТП в Мариуполе. По данным очевидцев, бойцы были в состоянии алкогольного опьянения. В середине марта того же года военнослужащий одной из частей ВС Украины не справился с управлением бронемашины и совершил наезд на пешеходов в Константиновке, подконтрольной украинским силовикам. В результате происшествия погибла девочка 2008 года рождения, пострадала женщина. Глава области заявил, что военные, вероятно, были в состоянии алкогольного опьянения. Это событие вызвало волну протестов в городе. Позже донецкий губернатор запретил продажу алкоголя военным в регионе.