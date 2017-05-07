Лавров заявил, что проект по включению Украины в НАТО провалился

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Проект по включению Украины в НАТО и использования Крыма в планах военного окружения РФ провалился, из-за обиды альянс заморозил отношения с Россией, в том числе в борьбе с терроризмом, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Натовцы обиделись, что их проект по полному поглощению Украины в свою зону влияния и включению Украины в Североатлантический альянс, включению Крыма в свои планы военного окружения Российской Федерации — эти планы провалились", — заявил Лавров в интервью телеканалу "Мир".

По мнению главы МИД РФ, "из-за обиды на этот объективный исторический факт они заморозили все то, что нас объединяло, в том числе в антитеррористической борьбе".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".