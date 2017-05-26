В ДНР заявили, что "Правый сектор"* обстрелял подконтрольный Киеву город

ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Минобороны самопровозглашенной ДНР заявляет, что боевики "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещена в РФ) обстреляли из реактивной и ствольной артиллерии населенный пункт Красногоровка на подконтрольной Киеву территории, жертв и пострадавших нет.

"Сегодня силовики продолжили обстреливать из РСЗО, артиллерии и танков н.п. Красногоровка (населенный пункт под контролем украинских силовиков на западных окраинах Донецка — ред.). Отмечены попадания по частному сектору, в районе больницы и вблизи нерабочей школы №3, которая в настоящая время находится под контролем Национальной гвардии", — заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его данным, пострадавших среди гражданского населения и детей Красногоровки нет.

"Обстрел вчера и сегодня велся с позиций подразделений украинской армии, сформированных из боевиков (организации) "Правый сектор"*, расположенных вблизи населенного пункта Невельское. Не исключено, что обстрел Красногоровки боевиками "Правого сектора" имел цель спровоцировать подразделения ВСУ (вооруженных сил Украины) на обстрел территории ДНР", — утверждает он.

Басурин добавил, что это второй подобный инцидент, в обоих случаях огонь велся с позиций подразделений "Правого сектора"*.

"Правый сектор" — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.

*Запрещенная в России организация.