В ЛНР заявили о задержании диверсантов

ЛУГАНСК, 19 мая — РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики заявляет о задержании диверсионно-разведывательной группы, членов которой подозревают в подготовке терактов на объектах инфраструктуры в Донбассе.

"Министерством государственной безопасности раскрыта очередная агентурная сеть. В Луганске задержана диверсионно-разведывательная группа СБУ (Службы безопасности Украины), жертвами которой стали два офицера ЛНР и которая вела тщательную подготовку к проведению нескольких террористических актов на критически важных объектах инфраструктуры ЛНР", — заявил в пятницу журналистам министр госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник.

В ведомстве считают, что в задачи диверсионной группы входило "похищение, ликвидация военнослужащих… осуществление терактов на стратегически важных объектах инфраструктуры". "Кроме того, диверсанты, используя агентурную сеть украинских спецслужб, пытались создать очаги нестабильности на крупных предприятиях, преимущественно тех, где введено временное внешнее управление", — добавил министр.

В ЛНР заявляют, что командовал группой задержанный в ЛНР Василий Сапронов, который ранее был завербован и действовал под руководством одного из начальников сил специального назначения ВСУ. В ходе следственных действий было установлено, что диверсионно-разведывательная группа причастна к совершению тяжких и особо тяжких преступлений на территории ЛНР, добавили в МГБ.

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