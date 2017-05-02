Грызлов: внятной информации о расследовании одесской трагедии пока нет

Акция памяти в Москве по погибшим в Одессе 2 мая 2014 года

Акция памяти в Москве по погибшим в Одессе 2 мая 2014 года

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. О расследовании трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, когда в ходе столкновений украинские радикалы убили 48 человек, до сих пор нет внятной информации, заявил журналистам полномочный представитель Российской Федерации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов.

"До сих пор нет никакой внятной информации о результатах расследования, хотя мы точно знаем, кто именно несет ответственность за это преступление, кто дал свободу действий праворадикальным группировкам повинным в смерти людей", — заявил Грызлов.

Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказать виновных в гибели людей. Между тем, судебный процесс по делу затягивается, из-за смены коллегии судей он начался заново.