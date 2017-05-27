Украинские силовики продолжают нести небоевые потери, сообщили в ДНР
ДОНЕЦК, 27 мая — РИА Новости. Минобороны ДНР располагает фактами небоевых потерь в подразделениях ВСУ (вооруженные силы Украины) в результате нарушений правил обращения с оружием, сообщил в субботу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"В третьем батальоне 92-й отдельной механизированной бригады вблизи Красногоровки из-за нарушения требований безопасности при обращении с оружием произошел подрыв гранаты внутри БТРа. В результате данного случая погиб один военнослужащий бригады и двое ранены", — сказал Басурин.
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