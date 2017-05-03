В ЛНР допустили, что убитые 2 мая диверсанты причастны к взрыву машины ОБСЕ

ЛУГАНСК, 3 мая — РИА Новости. Ликвидированные 2 мая при попытке проникновения на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики украинские диверсанты могли быть причастны к подрыву машины ОБСЕ, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Мы не исключаем, что члены уничтоженной 2 мая ДРГ участвовали в подготовке и осуществлении террористического акта 23 апреля. Сейчас устанавливается их причастность к совершению этого преступления", — уточнил Марочко.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.