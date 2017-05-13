Силовики шесть раз за сутки обстреляли территорию ЛНР, заявили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (86)

ЛУГАНСК, 13 мая — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз за минувшие сутки открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции республики.

"За сутки украинские силовики 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы (СПГ, АГС), зенитные установки ЗУ-23-2, БМП и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сокольники, Калиново, Калиновка, Желобок и Фрунзе с направления подконтрольных ВСУ Крымского, Новозвановки и Луганского. Всего по территории республики за минувшие сутки было выпущено около 75 снарядов.

"Пострадавших среди военнослужащих Народной милиции ЛНР и гражданского населения нет", — заявили в пресс-службе.