Силовики шесть раз за сутки обстреляли территорию ЛНР, заявили в республике

ЛУГАНСК, 13 мая — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз за минувшие сутки открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции республики.
По данным собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сокольники, Калиново, Калиновка, Желобок и Фрунзе с направления подконтрольных ВСУ Крымского, Новозвановки и Луганского. Всего по территории республики за минувшие сутки было выпущено около 75 снарядов.
"Пострадавших среди военнослужащих Народной милиции ЛНР и гражданского населения нет", — заявили в пресс-службе.