В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны ВСУ

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (179)

ЛУГАНСК, 25 мая — РИА Новости. Украинские силовики три раза за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

"За сутки украинские силовики 3 раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы (СПГ, АГС) и зенитные установки ЗУ-23-2 и стрелковое оружие", — заявляют в Народной милиции.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново, Логвиново и Фрунзе. Всего по территории республики было выпущено около 50 снарядов, отмечается в сообщении.

"Потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

Украинские военные, в свою очередь, обвинили ополченцев в 50 нарушениях "режима тишины" в Донбассе за сутки, двое военных ранены.

"Ситуация в зоне проведения АТО остается сложной. За прошедшие сутки противник 50 раз открывал огонь по украинским военным… В результате боевых действий двое военнослужащих ВС Украины были ранены", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook

Как заявляют силовики, на приморском направлении было зафиксировано 27 нарушений: обстреливались Широкино, Чермалык, Водяное, огонь велся также недалеко от Марьинки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Новотроицкого и Красногоровки. На донецком направлении, согласно заявлению пресс-центра, было зафиксировано 17 нарушений: обстреливались опорные пункты военных возле Авдеевки, Новгородского, Верхнеторецкого и Песков. На луганском направлении, утверждают силовики, огонь велся по опорным пунктам у Троицкого, в районе Новоалександровки.