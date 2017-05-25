В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 25 мая — РИА Новости. Украинские силовики три раза за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново, Логвиново и Фрунзе. Всего по территории республики было выпущено около 50 снарядов, отмечается в сообщении.
"Потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.
Украинские военные, в свою очередь, обвинили ополченцев в 50 нарушениях "режима тишины" в Донбассе за сутки, двое военных ранены.
Как заявляют силовики, на приморском направлении было зафиксировано 27 нарушений: обстреливались Широкино, Чермалык, Водяное, огонь велся также недалеко от Марьинки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Новотроицкого и Красногоровки. На донецком направлении, согласно заявлению пресс-центра, было зафиксировано 17 нарушений: обстреливались опорные пункты военных возле Авдеевки, Новгородского, Верхнеторецкого и Песков. На луганском направлении, утверждают силовики, огонь велся по опорным пунктам у Троицкого, в районе Новоалександровки.