В пригороде Ясиноватой из-за обстрела сгорел дом

ДОНЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Жилой дом сгорел в пригороде Ясиноватой в Донбассе в результате ночного обстрела со стороны украинских силовиков, заявили во вторник журналистам в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В поселке Крутая Балка по улице Победы в результате обстрела сгорел дом", — сказал представитель Минобороны ДНР.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.