Минобороны ДНР: в Донбассе за сутки из-за обстрелов погиб один человек

ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. Один человек погиб в Донбассе за минувшие сутки в результате обстрелов, заявил в четверг журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля, однако стороны сразу же заявили о нарушениях. По итогам следующей встречи в Минске полпред самопровозглашенной ЛНР Владислав Дейнего заявил, что решение о полном прекращении огня в Донбассе вступает в силу 13 апреля. Стороны конфликта вновь обвинили друг друга в обстрелах.

"В результате обстрелов со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) погиб один военнослужащий ДНР", — сказал Басурин.

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