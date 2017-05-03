В ДНР озвучили условия для ремонта Донецкой станции

ДОНЕЦК, 3 мая — РИА Новости. Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции может быть восстановлено в кратчайшие сроки при соблюдении режима прекращения огня со стороны украинских силовиков, заявили в среду в министерстве угля и энергетики самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам. Во вторник глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что станция снова обесточена.

"Аварийно-ремонтные бригады энергетиков республики проводят осмотр линии, фиксируя повреждения для дальнейшего восстановления. Ремонтные работы смогут провести в кратчайшие сроки, если вооруженные силы Украины будут соблюдать режим тишины", — говорится в сообщении пресс-службы Минугля ДНР.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.