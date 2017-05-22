Медведчук считает, что глава комитета Рады пытается его дискредитировать

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости. Движение "Украинский выбор — право народа" считает попыткой дискредитации своего лидера Виктора Медведчука заявление главы комитета Верховной рады по иностранным делам Анны Гопко, что он не должен представлять Киев в гуманитарной подгруппе по Донбассу.

Ранее Гопко заявила, что Медведчук не должен представлять Киев в подгруппе по Донбассу из-за его якобы пророссийской позиции. При этом она не привела доказательств своих слов.

"Партия войны" предпринимает очередную попытку дискредитировать Виктора Медведчука. Порцией циничной лжи в этот раз разразилась… Анна Гопко… Расчет радикалов понятен, осознавая, что единственной силой, которая противостоит "партии войны", сегодня является возглавляемое Виктором Медведчуком общественное движение "Украинский выбор — право народа", — говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте организации.

Как утверждается в заявлении, "псевдопатриоты не гнушаются ни клеветой, ни циничными обвинениями, которые априори не имеют под собой оснований". В "Украинском выборе" считают, что оппоненты "сводят политические счеты с Медведчуком, поскольку он отстаивает мирное урегулирование конфликта в Донбассе, выступает против заигрывания с радикалами и критикует блокаду региона".

Медведчук является официальным представителем Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Ряд украинских политиков неоднократно обвиняли его в том, что он тайно представляет на Украине российские интересы. Медведчук называл эти заявления "абсурдными". По словам Медведчука, его отношения с президентом РФ Владимиром Путиным идут на пользу интересам Украины.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.