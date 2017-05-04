Защита Януковича заявила о давлении Киева на суд по делу о госизмене

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича заявила о "колоссальном давлении" властей страны на суд с целью вынесения обвинительного приговора против их подзащитного по делу о госизмене.
"Я отмечаю, что суд находится под колоссальным давлением со стороны власти… максимально идет пиар-атака на общество, пиар-атака на суд с целью сформировать мнение о необходимости вынесения исключительно негативного для защиты приговора", — сказал в четверг адвокат экс-президента Виталий Сердюк.
Он отметил, что на сегодняшний день у защиты, кроме фактов вмешательства со стороны генпрокуратуры в деятельность суда, других оснований не доверять суду нет.
Генпрокуратура Украины 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами. В середине марта прокуратура заявила, что передает дело в Печерский районный суд Киева, однако он отказался его рассматривать. Поэтому Апелляционный суд решил передать дело в Оболонский районный суд.