В Раде заявили, что позиция Киева по амнистии ополченцев не изменилась

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что позиция украинских властей относительно амнистии ополченцев остается неизменной.

Накануне полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов после переговоров в Минске заявил, что Киев срывает начало процесса обмена пленными в Донбассе и считает, что не дает возможности реализовать обмен по принципу "всех на всех" не подписанный президентом Украины закон об амнистии участников конфликта.

"По амнистии, то позиция украинской стороны неизменна — сначала деэскалация конфликта, демилитаризация оккупированных территорий, возвращение украинской власти и судов на оккупированных территориях", — написала в четверг Геращенко на своей странице в Facebook, комментируя заявления Грызлова об амнистии.

Ранее Ирина Геращенко заявила, что ополченцы требуют от властей Украины передать более 600 человек. Она утверждает, что из этого списка 30 человек не имеют отношения к конфликту, 60 человек проходят по делам о тяжких преступлениях и не подлежат амнистии, еще несколько сотен якобы не хотят возвращаться в Донбасс. Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе удалось договориться о верификации списка пленных, находящихся на подконтрольной Киеву территории.

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