В ДНР сообщили о гибели одного человека за сутки из-за обстрелах силовиков

ДОНЕЦК, 27 мая — РИА Новости. Один человек погиб и еще один получил ранения в результате обстрелов территории самопровозглашенной Донецкой народной республики со стороны украинских силовиков в ходе минувших суток, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"В результате применения украинскими силовиками запрещенного минскими договоренностями вооружения по Старомихайловке ранение получила мирная жительница. За прошедшие сутки погиб один военнослужащий ДНР", — сказал он.

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