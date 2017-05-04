Конгресс США запретил Киеву тратить финансовую помощь на батальон "Азов"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Конгресс США запретил Киеву тратить выделяемые средства на финансирование деятельности национального батальона "Азов". Такое условие содержится в законопроекте об ассигнованиях Пентагону.
При этом конгрессмены сделали несколько оговорок, посвященных тратам денег.
Ограничения для Киева
Запрет на финансирование "Азова" — лишь один из пунктов законопроекта.
"Средства, предоставляемые в соответствии с этим законопроектом, не могут быть использованы для поставок вооружений, проведения подготовки или оказания любой иной помощи батальону "Азов", — говорится в тексте документа.
Конгрессмены также запретили Киеву использовать деньги Пентагона на переносные зенитно-ракетные комплексы.
Кроме того, украинские власти не смогут использовать американскую помощь в рамках возможных сделок с "Рособоронэкспортом", который ранее попал под санкции США.
"Звоночек" для Киева
"Украинский национализм перерастает в нацизм — батальон "Азов" культивирует нацистскую символику, провозглашает нацистские цели. Удивительно, что конгресс США только сейчас смог обратить на это внимание. Тема чувствительная, чувствительная она и для весомых лобби в Соединенных Штатах. Поэтому можно только удивляться, почему потребовалось два года для того, чтобы этот пункт был внесен", — отметил политолог в эфире радио Sputnik.
"Это звоночек достаточно серьезный. Киеву показывают те границы, в которых он должен оставаться. Для самого Киева это, конечно, будет неприятной вещью, поскольку это подрывает идеологические основания режима, то, как он пытается их выстроить. С точки зрения замысла США, это сигнал о том, что внутри страны должны "править бал" умеренные националисты, а не радикалы", — отметил эксперт.
Чем знаменит батальон "Азов"
"Азов" — один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников. Изначально он насчитывал несколько десятков человек и получал финансирование от олигарха Игоря Коломойского.
Согласно данным открытых источников, до включения в состав Нацгвардии бойцы "Азова" располагали стрелковым оружием, а также несколькими боевыми машинами, минометами и зенитными установками.
С мая 2014 года "Азов" активно участвовал к конфликте на юго-востоке Украины. Многие бойцы подразделения, которое в дальнейшем было развернуто в полк, известны своими националистическими взглядами.
Последний скандал с участием бойцов "Азова" случился в апреле. Тогда "азовцы" напали в Мариуполе на темнокожих студентов, которые играли в футбол недалеко от базы подразделения.
По информации местных СМИ, бойцы нацбатальона были вооружены дубинками и вели себя агрессивно: угрожали иностранцам и требовали, чтобы те покинули поле. Очевидцы рассказали, что люди в камуфляже отправились за студентами в раздевалку, снимали их на телефон, а позже преследовали за пределами спортплощадки.
США сокращают помощь УкраинеForeign Policy со ссылкой на текст бюджетного документа.
Изначально Вашингтон планировал выделить Киеву более 570 миллионов долларов, однако, по данным изданиям, в итоге эту сумму сократили до 177 миллионов.
Вашингтон планирует экономить не только на Киеве, бюджет предусматривает сокращение помощи и другим развивающимся странам.
При этом украинские чиновники больше всего рассчитывают именно на военную поддержку.
"На данный момент Украина больше заинтересована в получении помощи Вашингтона с военными поставками и сохранении экономических санкций в отношении России, чем в получении кредитных гарантий", — заявил министр финансов Александр Данилюк в интервью The Wall Street Journal.
"Мы уверены, что у нас будут очень тесные отношения с администрацией Трампа", — отметил он.
В поставках военного оборудования и техники Киев поддерживают и американские военные. В марте командующий силами США в Европе генерал Кертис Скапарротти заявил, что Штаты должны усилить ВСУ для противостояния ополченцам Донбасса.