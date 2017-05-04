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В мире

Конгресс США запретил Киеву тратить финансовую помощь на батальон "Азов"

14:4404.05.2017
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© AP Photo / Sergei ChuzavkovБойцы батальона Азов. Архивное фотоБойцы батальона Азов. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Chuzavkov

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Конгресс США запретил Киеву тратить выделяемые средства на финансирование деятельности национального батальона "Азов". Такое условие содержится в законопроекте об ассигнованиях Пентагону.

Украинский военнослужащий на военной базе в пригороде Киева. Архивное фото
© AFP 2017 / Genya Savilov
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Ранее сообщалось, что до конца сентября Минобороны США может выделить Украине 150 миллионов долларов. Эти средства могут быть потрачены на подготовку кадров, летальное оружие оборонного назначения, технику и оборудование.

При этом конгрессмены сделали несколько оговорок, посвященных тратам денег.

Ограничения для Киева

Запрет на финансирование "Азова" — лишь один из пунктов законопроекта.

"Средства, предоставляемые в соответствии с этим законопроектом, не могут быть использованы для поставок вооружений, проведения подготовки или оказания любой иной помощи батальону "Азов", — говорится в тексте документа.

Конгрессмены также запретили Киеву использовать деньги Пентагона на переносные зенитно-ракетные комплексы.

Кроме того, украинские власти не смогут использовать американскую помощь в рамках возможных сделок с "Рособоронэкспортом", который ранее попал под санкции США.

"Звоночек" для Киева

Денежные купюры и монеты США и Украины
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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Политолог о сокращении помощи США Украине: Киев – "не в фокусе"
Комментируя позицию конгресса, член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш назвал такую реакцию запоздалой.

"Украинский национализм перерастает в нацизм — батальон "Азов" культивирует нацистскую символику, провозглашает нацистские цели. Удивительно, что конгресс США только сейчас смог обратить на это внимание. Тема чувствительная, чувствительная она и для весомых лобби в Соединенных Штатах. Поэтому можно только удивляться, почему потребовалось два года для того, чтобы этот пункт был внесен", — отметил политолог в эфире радио Sputnik.

Командующий военным контингентом НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти. Архивное фото
© AP Photo / Jeon Heon-kyun
Главком НАТО в Европе выступил за поставки летального вооружения Украине
По его словам, реакция конгресса станет неприятным сигналом для украинских властей.

"Это звоночек достаточно серьезный. Киеву показывают те границы, в которых он должен оставаться. Для самого Киева это, конечно, будет неприятной вещью, поскольку это подрывает идеологические основания режима, то, как он пытается их выстроить. С точки зрения замысла США, это сигнал о том, что внутри страны должны "править бал" умеренные националисты, а не радикалы", — отметил эксперт.

Чем знаменит батальон "Азов"

"Азов" — один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников. Изначально он насчитывал несколько десятков человек и получал финансирование от олигарха Игоря Коломойского.

Тренировка бойцов батальона Азов, архивное фото
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Куда ни кинь, везде клин. США дали Украине четкое указание насчет "Азова"
Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований. После этого Минобороны предложило добровольческим батальонам войти в ряды вооруженных сил Украины.

Согласно данным открытых источников, до включения в состав Нацгвардии бойцы "Азова" располагали стрелковым оружием, а также несколькими боевыми машинами, минометами и зенитными установками.

С мая 2014 года "Азов" активно участвовал к конфликте на юго-востоке Украины. Многие бойцы подразделения, которое в дальнейшем было развернуто в полк, известны своими националистическими взглядами.

Боец батальона Азов на базе батальона в Мариуполе
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Никто не хочет спасать Украину. Это временно, уверены в Киеве
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по статьям "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".

Последний скандал с участием бойцов "Азова" случился в апреле. Тогда "азовцы" напали в Мариуполе на темнокожих студентов, которые играли в футбол недалеко от базы подразделения.

По информации местных СМИ, бойцы нацбатальона были вооружены дубинками и вели себя агрессивно: угрожали иностранцам и требовали, чтобы те покинули поле. Очевидцы рассказали, что люди в камуфляже отправились за студентами в раздевалку, снимали их на телефон, а позже преследовали за пределами спортплощадки.

США сокращают помощь Украине

Украинские военнослужащие во время учений. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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Украинские военные пожаловались на американские патроны
В середине апреля стало известно, что США намерены сократить финансовую помощь Украине в 2018 году сразу на 69 процентов. Об этом сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на текст бюджетного документа.

Изначально Вашингтон планировал выделить Киеву более 570 миллионов долларов, однако, по данным изданиям, в итоге эту сумму сократили до 177 миллионов.

Вашингтон планирует экономить не только на Киеве, бюджет предусматривает сокращение помощи и другим развивающимся странам.

При этом украинские чиновники больше всего рассчитывают именно на военную поддержку.

"На данный момент Украина больше заинтересована в получении помощи Вашингтона с военными поставками и сохранении экономических санкций в отношении России, чем в получении кредитных гарантий", — заявил министр финансов Александр Данилюк в интервью The Wall Street Journal.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время выступления в Государственном департаменте США в Вашингтоне. 3 мая 2017
© REUTERS / Yuri Gripas
Госдеп неизлечим. Внешняя политика США "на коленке"
Тогда Данилюк также выразил оптимизм, говоря о перспективах работы Киева с администрацией Дональда Трампа.

"Мы уверены, что у нас будут очень тесные отношения с администрацией Трампа", — отметил он.

В поставках военного оборудования и техники Киев поддерживают и американские военные. В марте командующий силами США в Европе генерал Кертис Скапарротти заявил, что Штаты должны усилить ВСУ для противостояния ополченцам Донбасса.

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