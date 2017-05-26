Минские соглашения в Киеве и Донецке понимают по-разному, заявил Захарченко

ДОНЕЦК 26 мая — РИА Новости. Соглашения по урегулированию конфликта на востоке Украины в Киеве и Донецке понимают по-разному, но альтернатив переговорам нет, заявил журналистам глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.

"Обстрелы идут, и "Минск" (минские соглашения — ред.) был — были обстрелы, и не было — были обстрелы… каждый "Минск" понимает по-разному. Украина по-своему, мы по-своему. Мы будем стоять на нашем понимании "Минска". В нашем понимании — освободить нашу территорию и дальше разговаривать с Украиной межгосударственных нормальных отношений", — сказал Захарченко.

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