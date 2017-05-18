Глава МИД ФРГ: Украина понимает, что с Россией необходимо сотрудничать

ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Украина пришла к пониманию, что необходимо взаимодействовать с Россией для решения многих проблем, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

"Посмотрите на Украину: вначале они думали, что это (взаимодействие с РФ – ред.) не находится в центре их внимания. Но сейчас у них есть точно такая же позиция, как у нас (ФРГ – ред.), что достижение лучших решений и сотрудничество с Россией явно необходимо по разным причинам", — заявил Габриэль, выступая в Центре международных и стратегических исследований в Вашингтоне.

"Нам необходимо добиться решения (конфликта) на Украине. Нам нужно прекращение огня, реальное прекращение огня и отвод вооружений", — добавил министр.